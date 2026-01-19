Община Пловдив: Не вървете по замръзналия Гребен канал, опасно е!

Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици, посочват от градската управа

Слизането и престоят върху замръзналия Гребен канал в Пловдив е сериозна опасност за здравето и живота на хората, съобщиха от общината.

Вследствие на продължителните минусови температури в последните дни, водата се е заледила. С цел предотвратяване на инциденти се засилва контролът в района от служители на "Общинска охрана". Те ще следят за спазване на мерките за безопасност и ще предприемат необходимите действия при установяване на нарушения.

Общината апелира към всички граждани, включително деца и младежи, да не стъпват върху леда, независимо от неговата привидна устойчивост. Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици.