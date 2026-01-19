ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Остават в ареста двамата, обвинени за кражба от ап...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22118741 www.24chasa.bg

Община Пловдив: Не вървете по замръзналия Гребен канал, опасно е!

24 часа Пловдив онлайн

792
Гребният канал в Пловдив е замръзнал. Снимка: Община Пловдив

Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици, посочват от градската управа

Слизането и престоят върху замръзналия Гребен канал в Пловдив е сериозна опасност за здравето и живота на хората, съобщиха от общината. 

Вследствие на продължителните минусови температури в последните дни, водата се е заледила. С цел предотвратяване на инциденти се засилва контролът в района от служители на "Общинска охрана". Те ще следят за спазване на мерките за безопасност и ще предприемат необходимите действия при установяване на нарушения.

Общината апелира към всички граждани, включително деца и младежи, да не стъпват върху леда, независимо от неговата привидна устойчивост. Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици.

Гребният канал в Пловдив е замръзнал. Снимка: Община Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)