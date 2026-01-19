32-годишен преби майка си в Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 32 години е задържан за срок до 24 часа за нанасяне на побой на майка си в къща в Стара Загора в нощта на 17 срещу 18 януари. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пострадалата 52-годишна жена е подала сигнал, че от дълго време е подложена на системен физически и психически тормоз от страна на сина си.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.Това е пореден случай на домашно насилие срещу родител в Стара Загора. През ноември м.г. мъж на 23 г. беше задържан в Стара Загора след заплахи към майка си.

За 22 години близо 940 жени и деца, пострадали от домашно насилие, са получили подкрепа от кризисния център "Самарянска къща" в Стара Загора.