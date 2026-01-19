ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Остават в ареста двамата, обвинени за кражба от ап...

Външно: Няма данни за загинали българи при влаковата катастрофа в Испания

снимка: РОЙТЕРС

"Към момента в посолството на Република България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа близо до град Адамуз, провинция Кордоба, Южна Испания".

Това съобщиха от българското външно министерство.

Броят на жертвите при влаковата катастрофа в Испания достигна 39. Ранените са 123, сред които петима в много тежко състояние и 24 – тежко пострадали

Дипломатическото представителство на България в Мадрид е в постоянна връзка с местните власти и следи отблизо актуалната обстановка, уверяват още от МВнР.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се  свържат с посолството на България в Мадрид на следните телефони:  + 34 678 013 846 ; +34 91 345 5761; +34 91 345 6651 или на е-mail: [email protected]

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected].

снимка: РОЙТЕРС

