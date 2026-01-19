Остават в ареста двамата, обвинени за кражба от апартамент в столичния кв. "Младост 1"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража двама мъже за домова кражба.

В.Г. и И.И. са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 15.01.2026 г. от апартамент в ж.к. „Младост 1" в гр. София, чрез използване на техническо средство са откраднали пари от владението на жена. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемите са осъждани на „лишаване от свобода" за идентични престъпления.

По случая се води досъдебно производство. В.Г. и И.И. са били задържани за срок до 72 часа, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Прокурор е внесъл искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемите. Състав на Софийски районен съд е наложил на В.Г. и И.И. мерки „задържане под стража".

Наложените мерки за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.