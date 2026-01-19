18-годишен шофьор се заби в бетонна стена, обърна джипа си по таван, пострада и 15-годишно момиче

18-годишен шофьор обърна джипа си по таван, пострада и 15-годишно момиче. Инцидентът е станал около 23:18 часа в неделя на бул. „Европа" в гр. Сандански.

Лек автомобил „БМВ", управляван от 18-годишен младеж от гр. Сандански, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е излязъл в дясно от пътното платно и блъскайки се в бетонна стена се е преобърнал по таван. Водачът на автомобила е пострадал с разкъсна рана на главата, а 15-годишна пътничка в него – с фрактура на прешлени. На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.