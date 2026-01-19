ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" и "Левски" играят 2 пъти за 8 дни

Четирима ранени при катастрофа в Кюстендил

Тони Маскръчка

1404
Полиция СНИМКА: 24 часа

Четирима души са пострадали при катастрофа в Кюстендил в неделя. Инцидентът е възникнал на кръстовището, образувано от улиците „Дондуков" и „Цар Освободител".

40-годишен водач на лек автомобил „Ауди" е отнел предимството на „Фолксваген", пътуващ от с. Ябълково в посока Кюстендил. При сблъсъка са пострадали водачът и пътниците във фолксвагена, оказана им е медицинска помощ в кюстендилската болница. Нанесени са материални щети на автомобилите.

Тестовете на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Полиция СНИМКА: 24 часа

