Мъж загина при пожар в къща във врачанското село Търнак

В село Търнак след пожар в частна къща е намерено силно обгоряло тяло на човек с неустановена самоличност, съобщиха от Областната дирекция на МВР Враца. В дневния бюлетин от полицията съобщават, че на 18 януари през нощта служители на Районна служба по пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) Бяла Слатина са потушили пожар в частна къща в село Търнак, обитавана от мъж. В стая пригодена за спално помещение и зад намиращата се в нея печка на твърдо гориво, е установено силно обгорялото тяло, посочват от полицията.

Пред БТА зам.-окръжният прокурор от Окръжна прокуратура Враца Елена Станева съобщи, че предстоят действия по установяване на самоличността на загиналия човек. Ако се наложи ще се назначат и допълнителни експертизи, това е тежко произшествие и все още се провеждат огледи и процесуални действия, добави Станева.

От полицията допълват, че е образувано е досъдебно производство по чл. 330, ал 3 от Наказателния кодекс, според който, ако е последвала смърт за някого, когато деецът не е искал и не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

На територията на страната трима души са загинали, а четирима са пострадали при пожари през последното денонощие, пожарникарите са потушили общо 117 пожара и са реагирали на 140 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).