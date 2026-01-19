Официално откриват пътя Рудозем – Димарио на 20 януари

Официалната церемония по откриването на пътя Рудозем – Димарио ще се проведе на 20 януари на българо-гръцката граница. Събитието слага край на повече от 30 години очакване за пряка пътна връзка между Родопите и Беломорието и се определя като едно от най-значимите инфраструктурни постижения за региона през последните десетилетия.

Откриването бе обявено на брифинг от областния управител на Смолян Захари Сираков, заедно с кметовете на Смолян и Рудозем – Николай Мелемов и инж. Недко Кулевски. Още преди церемонията започва премахването на загражденията от гръцка страна, поставени заради ремонтните дейности по участъка Димарио – граница с България, с което проектът окончателно се финализира.

Трасето, известно сред местното население като „пътя за никъде", дълги години бе символ на неизпълнени обещания и политическо безвремие. Днес то се превръща в реална трансгранична връзка с потенциал да промени икономическата и социалната динамика в Родопите.

„За нас е чест след усилията на толкова кметове и областни управители през годините да бъдем част от това историческо откриване", заявиха Николай Мелемов и инж. Недко Кулевски. Кметът на Смолян припомни и приноса на бившия префект на Източна Македония и Тракия Георгиос Павлидис, който активно е подкрепял отварянето на трансграничните връзки при Рудозем и Златоград и е удостоен със званието Почетен гражданин на Смолян.

Според Мелемов новият път възстановява традиционните икономически и културни връзки между Родопите и Беломорието и ще даде силен тласък на търговията, туризма и инвестициите. Очакванията са трасето да допринесе и за смекчаване на демографските проблеми в региона.

Кметът на Рудозем инж. Недко Кулевски отчете, че още преди официалното отваряне се наблюдава раздвижване в търговията, както и повишен интерес към имоти и земи в района на границата. Общината планира да развива и здравен туризъм, разчитайки на минералните води и съществуващата болница за рехабилитация.

От 20 януари пътят Рудозем – Димарио ще бъде отворен за леки автомобили и бусове до 3,5 тона. Новото трасе съкращава разстоянието от Смолян до гръцкото крайбрежие с около 20 километра в сравнение с маршрута през Златоград. В официалната покана от гръцка страна проектът е определен като ключов за пътната безопасност, трансграничното сътрудничество и икономическото развитие на региона. Очаква се на церемонията да присъстват представители на българските и гръцките институции.