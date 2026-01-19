След загуба на сина си и след битка с коварна болест почина директорката на Френската гимназия в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френската гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери" в Пловдив потъна в скръб, след като директорката Мариела Николова загуби битката с коварна болест.

"От този свят си отиде един уважаван човек", написа шефката на РУО Иванка Киркова. И припомня, че преди това Николова е претърпяла тежка лична загуба със смъртта на единственото си дете.

Синът й Николай Николов загина на 27 г. в катастрофа край Хаинбоаз след сблъсък в тир през 2018 г.

"Тази трагедия я съсипа и сякаш тя й отключи това коварно заболяване", споделиха преподаватели от гимназията. Те тъгуват за своята директорка.

"Животът й поднесе изпитания, които малцина биха могли да понесат. Болка, която не се описва. Тъга, която не отминава и борба, която изисква свръхчовешка сила. И въпреки всичко това, тя остана изправена. Остана човек! Остана светлина!", скърби Киркова.

Ето какво пише още тя.

През последните години, независимо от собствената си болка, Мариела намираше сили да бъде до други майки – жени, докоснати от най-страшното, което този свят може да причини. Подкрепяше ги, разбираше ги, прегръщаше ги с тишина и думи, които лекуват. Без показност. Без самосъжаление. С истинска човечност.

С умиление и благодарност си спомням отношението й към мен още от самото ми постъпване в РУО-Пловдив – добра, подкрепяща, разбираща. Без завист. Без злоба. С финес и с онова рядко качество да виждаш другия с отворено сърце.

С огромно желание, с мисия и със страст тя пое ръководството на Френската гимназия. И не просто го пое, а го носеше достойно. Успя да издигне авторитета на училището и да го утвърди като едно от най-добрите, защото вярваше в образованието, в хората и в смисъла да даваш най-доброто от себе си.

Тя стоеше високо.

И ще стои ВИСОКО – в паметта, в делата си, в хората, които докосна и промени.

Прегръщам те!

И много те обичам!

Светъл и цветен път, скъпа моя!

Мариела Николова е завършила френска филология във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Тя е учител по френски език и литература и по български език и литература.

Отличавана е с редица награди, сред които Орден "Кавалер на академични палми" за заслуги на популяризирането на френския език в България. През 2020 г. е удостоена с почетната значка на Пловдив. А преди това й е връчена годишната награда на РУО.

Преподавала е в Математическата гимназия в Пловдив, след това във Френската, а от 1999 до 2011 е експерт в просветния инспекторат. Оглавява Френската гимназия от 2012 година.