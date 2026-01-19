Диск с 15 снимки отложи делото за катастрофата с Местан

Компакт диск с 15 снимки стана причина за отлагане на делото за катастрофата, станала на 14 април 2019 година на разклона край момчилградското село Загорско, при която загина 6-месечно бебе. Обвиняеми по делото, което се влачи от години, са Лютви Местан и бащата на загиналото дете Юсеин Ахмед. По време на поредното заседание стана ясно, че фотосите от компакт диска са били включени в предишните съдебни автотехнически експертизи, изготвени от вещото лице Станимир Карапетков, но не са представени на експертите, които трябва да изготвят нова експертиза. Местан е поискал от съда да изиска от прокуратурата предоставянето на фотосите, но оттам са отговорили, че всички материали са предоставени по делото. Според бившия политик на една от снимките ясно се виждало, че видимостта на в района, където е станала катастрофата, е ограничена заради непочистена растителност край пътя.

"Или Станимир Карапетков е използвал материали, които не са му предоставени от следствените органи, или не е върнал диска, което е укриване на доказателства", заяви Лютви Местан. Той поиска от съда да призове и разпита Карапетков, за да се изясни истината. Местан поиска също да бъде разпитан и експертът от полицейското управление в Момчилград, направил снимките на местопроизшествието.

Съдът уважи искането и насрочи следващото заседание по делото за 5 март.