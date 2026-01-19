Длъжник се опитал да погаси заем с 500 евро-менте в Смолянско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Длъжник е направил опит да погаси заем с неистинска банкнота от 500 евро, съобщиха от полицията в Смолян.

На 16 януари 2026 г. в Районното управление е образувано досъдебно производство, след като е установено, че на неустановена дата през месец декември 2025 г. 56-годишен мъж от село Петково е получил фалшивата банкнота при връщане на заем между физически лица.

По случая се изяснява дали длъжникът е знаел, че банкнотата е неистинска, както и произходът на фалшивите пари. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.