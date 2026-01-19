"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

47-годишен от Монтана се заканил да убие брат си и жена му.

Битовият скандал избухнал през нощта на 18-и януари т.г. в частен дом. Установено е, че мъжът, който живее на адреса е отправял закани за убийство спрямо 52-годишния си брат и 46-годишната му жена.

Полицейски екип е изпратен веднага на мястото, като разяреният мъж е задържан за 24 часа в Районно управление в Монтана.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член 144, ал.3 във връзка с ал.1 от Наказателния кодекс.

Работата по случая продължава.