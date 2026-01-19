ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" и "Левски" играят 2 пъти за 8 дни

Спипаха 31-годишен, докато се кани да обере църква в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Храм "Св. Преображение Господне". Снимка: Пловдивска митрополия

Приближил се до един от прозорците и опитал да го разбие, но бил арестуван

31-годишен познайник на полицията е бил заловен, докато се готвел да влезе с взлом и да обере православен храм в пловдивския квартал "Тракия", съобщиха от полицията. 

Около 20 ч. на 28 декември м.г. в полицията постъпила информация за мъж със съмнително поведение около църквата "Св. Преображение Господне". Той паркирал колата си близо до нея, приближил се до един от прозорците и опитал да го разбие с тъп предмет, уточниха от прокуратурата. Целта му била да открадне пари, но бил арестуван.  

По образуваното досъдебно производство са иззети различни веществени доказателства. С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е привлечен като обвиняем, а със съдебно решение му е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

Документирането на случая продължава, работи се и за установяване съпричастността на мъжа към други подобни посегателства на парични дарения от църкви и параклиси на територията на областта.

