Баща и син са задържани за домашно насилие в Панагюрище

Баща и син от Панагюрище са задържани от местни полицаи за домашно насилие. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. През нощта на събота срещу неделя в РУ-Панагюрище се получил сигнал от 33-годишна жителка на средногорския град.

Младата жена съобщила, че 58-годишният й баща и 30-годишният й брат са нанесли побой над майка й, както и на нея самата. На адреса е изпратен дежурен екип на полицейското управление и на спешна помощ.

Медиците констатирали следи от насилие върху двете жени, коeто дало основание на униформените да задържат бащата и сина. Спрямо тях са образувани досъдебни производства за нанасяне на телесни повреди в условията на домашно насилие.