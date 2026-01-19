След пиянски запой трима пребили сътрапезник в Пазарджик

Полицаи от РУ-Пазарджик установиха и задържаха трима мъже от областния град, които след солидна почерпка пребили свой сътрапезник.

Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Вчера в полицейското управление на областния град бил получен сигнал за пострадал след нанесен побой 51-годишен пазарджиклия. Към мястото на сбиването незабавно били насочени екипи на сектор „Криминална полиция" и дежурни автопатрули, които започнали действия по изясняване на случилото се.

Оказало се, че жертвата и тримата побойници се познавали и заедно употребили солидно количество алкохол. Станала разпра между пострадалия и останалите му сътрапезници, които му нанесли сериозен побой.

В резултат на това мъжът бил транспортиран за лечение първоначално в МБАЛ-Пазарджик, а след това в УМБАЛ „Свети Георги" в гр. Пловдив с различни травми и наранявания. За срок от 24 часа са задържани тримата извършители на възраст между 30 и 62 години. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик