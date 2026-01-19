Бащата на Сияна пита във "Фейсбук" дали да участва на изборите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бащата на загиналата на пътя Сияна - Николай Попов, попита своите последователи във фейсбук дали да създаде партия и да вземе участие на парламентарните избори.

Той разкри, че е получавал призиви да участва в граждански проекти.

"Това би било начин реално да влияем върху процесите в държавата. Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора", пише Николай Попов.

В края на 2025 г. той говори за първи път за гражданското движение, което основава. Обяви, че не е политически проект, а цели да притиска политиците.

Ето какво написа Николай Попов:

Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък.

Над мен е наложена тотална цензура и единственото място, в което мога да говоря свободно, е този профил.

Само за последните два дни публикациите ми тук са достигнали близо 4,5 милиона прочитания.

Това е огромна аудитория.

Но за реален натиск и промяна върху политиците е нужно повече от думи и публикации.

Все по-често получавам призиви за участие с граждански проект на изборите тази пролет.

Това би било начин реално да влияем върху процесите в държавата.

Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора.

Въпросът е един:

да останем гражданска платформа за натиск

или

да направим следващата крачка?

Държа да се знае, че не желая да получавам никакви облаги от тази си дейност.

Напротив ще продължа да дарявам при всяка възможност.

Питам ви директно:

Да участваме ли на изборите тази пролет като нова гражданска формация?