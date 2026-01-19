Кметът Николай Димитров: Община Несебър активно участва в координацията за въвеждане на еврото

Кметът на община Несебър Николай Димитров взе участие в първото заседание на Областния координационен център за плавен, прозрачен и сигурен преход към еврото, създаден по указания на Министерския съвет.

В центъра участват кметовете на всички общини в област Бургас, представители на Областната дирекция на МВР, Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите, Агенция „Митници" и Областната дирекция по безопасност на храните. Целта на структурата е да подпомага прилагането на националната политика за плавно и ефективно въвеждане на новата валута. Центърът ще заседава ежеседмично.

„Община Несебър е активен партньор и работи в пълен синхрон с държавните институции, за да гарантира сигурност, прозрачност и защита на гражданите при въвеждането на еврото. Изключително важно е да не се губи доверие в процеса, особено в неговото начало. Гражданите трябва да бъдат добре информирани и уверени в строгия контрол и грижата на общинските и държавните институции за правилното, плавно и безконфликтно преминаване към новата общоевропейска парична единица", коментира кметът Николай Димитров.

По време на срещата беше отчетено, че съвместните проверки на НАП, КЗП и КЗК продължават, като се следи стриктно ценообразуването и спазването на нормативните изисквания. Община Несебър подкрепя превантивния характер на проверките и подчертава ролята на търговците като ключов партньор в процеса.

Общината ще продължи да участва активно в координацията между институциите, като съдейства за навременното информиране на гражданите и ще оказва подкрепа на контролните органи при всеки сигнал за нередности. Местната власт работи в тясно сътрудничество с отговорните държавните структури, за да гарантира защита на обществения интерес и стабилност на местната икономика в процеса на преминаване към еврото.