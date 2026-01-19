След 19 ч. ще има ли партия "Радев"? Тайна

6 или 7 българи знаят какво точно мислел да предприема в идните 72 часа Румен Радев.

Силно редуцираният списък на посветените в партийния строеж, изнервило познати фигури, които иначе публично гравитирали около президента.

От сутринта вървят догадки ще подаде ли Радев оставка пред Конституционния съд или първо публично ще си каже за партията. Откъм Пловдив пък се похвалиха, че очакваната изява е насрочена за вторник, но после пък някой смени календара за сряда, а мястото - столицата.

Репортери тръгнаха да проучват програмата на Румен Радев, но тя обикновено се обявява часове преди участието му е някакво събитие.

Около 14 часа в понеделник откъм президентския пресцентър долетя информация, че в 19 часа същия ден Румен Радев ще излезе с обръщение към нацията. Но съдържанието му е неизвестно. По традиция екипът на Румен Радев вика журналистите час по-рано, но без да се уточнява темата.

Затова остават 5 часа за спекулации - нов партиен лидер, нов президент или нов служебен премиер ще се появи след 19 часа. Може и да са и 3-те новини в едно обръщение. Ама кой да знае имената на тези шестима, които така умеят да пазят тайната за бъдещето, че побъркаха политици, фенове и врагове с (не)верни прогнози.