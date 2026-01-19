Арестант иска да съди прокуратурата за 1 млн. евро, но съдът на две инстанции отказа да разгледа иска му. Г. К. е подал искова молба до Софийски градски съд срещу Прокуратурата. Твърди, че на 25.11.2024 г. получил постановление на Прокурор по предварително производство, в което бил оскърбен и била нарушена презумцията за невиновност, тъй като бил определен като „лишен от свобода" и „затворник в СЦЗ", без да е осъден с влязла в сила присъда и след като е само задържан, а не затворник. Арестантът твърди още, че не е дал обяснения по прокурорската преписка, защото нямал назначен преводач. Претендира присъждане на сумата 1000000 евро, причинени му вреди за периода 20.11.2024 г. – 25.11.2024 г. Претендира ангажиране отговорността на Прокуратурата като възложител на работата на конкретен магистрат-прокурор, който в кръга на служебните си задължения постановил постановление, в което към Г. К. са употребени юридически термини като „лишен от свобода" и „затворник в СЦЗ". От употребата на последните се твърди да са произтекли вредите за него.

СГС е прекратил производството по делото, защото искът е недопустим, това потвърждава и на втора инстанция Апелативен съд - София.

"Конституцията е непротиворечива в разбирането, че функционалният имунитет на магистратите е с ограничен обхват и се проявява в гражданската и наказателната им неотговорност за служебните им действия и постановените по тях актове, освен ако е извършено умишлено престъпление. В случаите, когато се търси обезщетение за служебни действия и актове на магистрати искът е допустим само при влязла в сила присъда", мотивират се съдиите. Допълват, че дори и употребената юридическа терминология и фактология в постановлението на прокурора от СГП да е неточна, самото постановление не е извън кръга на възложената му работа и функции.