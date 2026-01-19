Потвърдиха условната присъда на бившия районен кмет на Пловдив Ральо Ралев за подкуп от 60 000 лв.

С помагачите Даниела Вълова и Иван Делевски няма да плащат парите в полза на държавата, понеже те са били предоставени от разследващите и после върнати

Пловдивският апелативен съд потвърди присъдата на бившия кмет на район "Северен" Ральо Ралев, признат за виновен в това, че поискал и приел 60 000 лв. от строителния предприемач Здравко Ангелов. Подкупът бил за одобрението на проект за строеж на жилищна сграда. Парите били предадени на 30 май 2019-а, а Ралев получи наказанието си на 12 февруари м.г. Окръжният съд му наложи 2 г. условно с 4-годишен изпитателен срок.

Като помагачи с бившия районен кмет бяха признати за виновни служителката в кметството Даниела Вълова и бизнесменът от Карлово Иван Делевски, които също получиха условни присъди. Той същата като Ралев, а тя - 12 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок.

Апелативните магистрати приемат за безспорно установено, че на Ангелов е бил поискан подкуп във връзка с одобрението на внесена в общината преписка за строеж на жилищна сграда. Строителят сигнализирал КПКОНПИ за случая. Понеже той не разполагал с исканата сума, парите били осигурени и описани от разследващите органи.

На 30 май 2019 г. предприемачът предал на Делевски сумата, уговорена предварително чрез Даниела Вълова, за да бъде дадена на Ральо Ралев. Карловският бизнесмен преброил банкнотите с думите: "Я да видим сега какво си донесъл", прибрал ги обратно в подаръчната торбичка, с която му били предадени и ги оставил на задната седалка на автомобила си. Същият ден тримата подсъдими били задържани, а чантичката с парите била открита в колата.

В решението си от над 100 страници апелативният съд посочва, че напълно правилно са възприети с доверие показанията на Здравко Ангелов. Те са подробни, изчерпателни и изцяло съответстват на останалите доказателства, събрани по делото. Според магистратите няма абсолютно никакво съмнение в тяхната добросъвестност, включително и своевременното уведомяване на компетентните институции, които са предприели съответните действия по разследване. По делото не е установено поведение, насочено към умишлено въвличане на длъжностни лица в корупционно деяние. Действията на строителния инвеститор са били насочени към търсене на законосъобразен път за реализиране на изготвения проект за жилищна сграда.

В същото време е установена целенасочена намеса от страна на подсъдимия Ральо Ралев, излизаща извън рамките на нормалния административен контрол и неправомерно влияние спрямо длъжностните лица, разглеждащи редовността на строителната преписка.

Съдът отхвърля възражението за оказван натиск върху органите на досъдебното производство. Безспорно установено е, че преди да подаде сигнала до КПКОНПИ, Ангелов е потърсил контакт и е провел среща с тогавашния премиер Бойко Борисов. Реакцията е била ясна и категорична, че всеки, срещу когото има съмнения за престъпление, следва да бъде разследван и точно това е било предприето в случая. "Няма наши, няма ваши, всичко е под ножа", казал Борисов на строителя.

След подаване на сигнала е образувано досъдебно производство. Доказателствата са събрани при пълно спазване изискванията на НПК и при постановяване на присъдата си Oкръжният съд е изградил своите изводи единствено и само на тях, посочват магистратите на втората инстанция.

Пловдивският апелативен съд също счита за категоричен изводът, че подсъдимите са автори на деянието, в което са обвинени. Поради това и не е приета защитната им теза, че следва да бъдат признати за невинни.

Производството пред въззивната инстанция е инициирано само по жалби на подсъдимите. Като неоснователни са преценени възраженията им за явно несправедливи наказания, поддържани като алтернативна позиция. В унисон с трайната съдебна практика е съобразено, че изминалият немалък период от време е смекчаващо отговорността обстоятелство.

Присъдата е коригирана единствено в частта, в която е постановено подсъдимите да заплатят в полза на държавата 60 000 лв., понеже сумата е предоставена от разследващите органи, за да се разобличи корупционната схема, а след това им е върната.

Решението на Пловдивския апелативен съд подлежи на обжалване или протест пред ВКС.