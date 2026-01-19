Шейни зоната на хижа Алеко отваря врати през уикенда

Пистата ще работи от петък до неделя през цялата зима при подходящи метео условия

За пета поредна година шейни зоната до хижа Алеко на Витоша отваря врати за всички желаещи. Специализираната писта вече е с достатъчно сняг и е обработена, което позволява да бъде открита през този уикенд.

След това съоръжението, което бе пуснато преди 5 години по инициатива на „София – европейска столица на спорта" със съдействието на „Витоша ски", ще е отворено през цялата зима всеки уикенд от петък до неделя при подходящи метео условия. В останалите дни пистата също ще може да се ползва, но без предпазните мрежи и обслужващ персонал.

Зоната се намира в непосредствена близост над х. Алеко, пътеката е с указателни табели. Самата поляна на границата на гористия пояс е обработена от ратраците (снежните машини), така, че да предлага идеална за спускане с шейни повърхност, а на финала завършва с противонаклон за спиране и безопасност.

Мястото е идеално за корпоративни тържества, семейни празници и надпревари, при желание могат да се осигурят допълнителни атракции и занимания с професионални аниматори: викторини с много награди, конкурси за най-добра визия на шейна, за снежна фигура, за най-атрактивно претъркаляне в снега, битка със снежни топки, теглене на въже и други забавления, в които „София – европейска столица на спорта" има богат опит от организирането на ежегодните зимни фестивали. Заявки и подробна информация – на тел. 0876 293132.

Шейни зоната е част от стремежа на Столична община хората да живеят активно, да спортуват, да се отдават на физически и забавни занимания през зимата, да се наслаждават на емоциите, които предоставя планината. Междувременно, в сътрудничество с „Мачирски спорт", Фондация „София – европейска столица на спорта" отвори преди 3 години и втора специализирана шейни зона, която се намира на малкия склон в местността Офелиите. Там малчуганите могат всеки ден да се наслаждават на спускането по снега.

Целта на тези съоръжения е да се мотивират децата да се запознаят и да заобичат спорта и забавленията чрез незабравимите срещи със зимните дисциплини. „София – европейска столица на спорта" е подготвила още много снежни празници през зимата – най-близките са Витоша зимен фест тази събота, на 24 януари, също край хижа Алеко и Зимен семеен фест на 8 февруари на Офелиите, детайлна информация ще намерите в сайта и в социалните медии на инициативата. По време на двата фестивала ще се организират традиционните вече състезания с шейни с много забави и награди.

Ако искате да осигурите снежни усмивки за децата – шейни-зоната на Витоша край хижа Алеко е точното място през цялата зима при подходящи метео условия.