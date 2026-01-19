ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Весела Лечева: За първи път България ще има толков...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22119895 www.24chasa.bg

Шофьор на тир, хванат със 700 кг марихуана, представил документи, че превозва шперплат (Снимки)

9660
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата

Окръжна прокуратура-Ямбол ръководи разследването по установяване на близо 700 кг марихуана, укрита в тайник на товарна композиция, пътуваща от България към Турция. Наркотичното вещество е установено на Митнически пункт Лесово в резултат на специализирана операция на ГДБОП, проведена със съдействието на служители на Агенция „Митници". Подробности за случая представиха пред медиите днес прокурор Дойчин Дойчев – и.ф. административен ръководител на ОП-Ямбол, старши комисар Емил Борисов – зам.-директор на ГДБОП, Стефан Бакалов – началник отдел „Борба с наркотрафика" в Агенция „Митници" и Илия Илиев – началник на Митнически пункт Лесово. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.  

СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата

Те съобщиха, че марихуаната е установена на 16.01.2026 г след проведени редица оперативни действия, извършени от служители на ГДБОП. На пункта в Лесово водачът на товарната композиция (камион и прикачено към него ремарке) е представил документи, че превозва транзитно 12 палета с натурален шперплат от България за Турция. При извършената щателна проверка на товара, включително със специализирана рентгенова апаратура, митническите инспектори откриват в четири от палетите с дървени плоскости общо 1186 пакета със зелена тревиста маса. Пакетите са били укрити във вътрешността на декларираните дървените плоскости. При извършените полеви наркотестове е установено, че веществото в пакетите реагира на марихуана. 

СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата

Задържаното количество марихуана е общо около 700 килограма. То е било разпределено в 1186 пакета. Стойността на откритото наркотично вещество надвишава 5,5 милиона евро. 

СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата

СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата
СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)