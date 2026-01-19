След 6 часа извънредно заседание на правната комисия: все още без яснота за новите машини

След продължилото 6 часа поредно извънредно заседание на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, все още няма яснота дали, кога и как ще бъдат наложени новите сканиращи машини за гласуване.

Заседанието е поредното, което депутатите от комисията провеждат, за да придвижат напред промените в Изборния кодекс. На второ гласуване през комисията трябва да мине общият законопроект за промени в изборния закон, изготвен по приетите на първо четене през януари миналата година законопроекти на ПП, ДБ, ИТН, БСП и "Възраждане".

Досега бе прието предложението на ИТН за промени в ИК, с което от избирателните списъци се чистят т.нар. мъртви души. По същество с предложението на ИТН се изменя начинът, по който се изготвят избирателните списъци, а депутатът от групата на Слави Трифонов Александър Рачев обяви, че именно това е тяхното предложение за чистене на "мъртвите души" от списъците.

Според предложението на ИТН избирателните списъци ще се съставят съгласно данните от регистъра с ЕГН, събран от Националния статистически институт при последното преброяване на населението.

Бе прието и предложение на "Възраждане", според което броят на секциите в страните извън Европейския съюз (САЩ, Великобритания, Турция и др.- бел. ред.) да бъде ограничен до 20. В тази бройка обаче не влизат секциите в консулствата и дипломатическите мисии на България.

Още на първото заседание бе прието купуването на "оптични устройства за сканиране на бюлетини", с които да се броят гласовете от хартиените бюлетини на изборите.

Кога обаче ще стане това - дали за следващите избори, все още не е ясно, тъй като промените в Изборния кодекс далеч не са гласувани в цялост. Самият законопроект, който трябва да бъде приет на второ четене е дълъг 123 страници, а депутатите тепърва започват.

В петък, когато правната комисия отново се събра извънредно, от БСП заявиха, че преди финалното гласуване на законопроекта в комисия ще предложат въвеждането на новите машини да бъде отложено за 1 януари 2027 г.

В действителност на днешното си заседание комисията не гласува почти никакви предложения по него, тъй като малко след 18 ч. Петър Петров от "Възраждане" поиска проверка на кворума и при нея стана ясно, че кворум няма. Въпреки това шефката на комисията Анна Александрова от ГЕРБ обяви, че поради малкото време и многото точки, през които трябва да се мине, дискусиите ще продължат, но без депутатите да гласуват по предложенията.

Очаква се утре от 14 ч. правната комисия отново да се събере извънредно.