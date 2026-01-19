Осъдиха дрогиран грузински шофьор, ще плати и 25 800 евро за колата

Шофьор от Грузия, с постоянен адрес в Беларус, хванат зад волана след употреба на кокаин и канабис, получи присъда от Районен съд - Елхово. Р. И. получи 1 г. условно с 3-годишен изпитателен срок, глоба от 255.30 евро и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 г.

Чужденецът ще трябва да плати и в полза на държавата сумата от 25733.60 евро, с левова равностойност 50400 лева, представляваща равностойност на управляваното от него моторното превозно средство - лек автомобил марка „Лексус",

Водачът бе признат за виновен, че на 25.10.2024 г., около 19.20 часа, на ГКПП Лесово, трасе за изход на леки автомобили в посока към Република Турция, управлявал лек автомобил марка „Лексус", след употреба на кокаин и канабис.