ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Весела Лечева: За първи път България ще има толков...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22120026 www.24chasa.bg

За деня 14 шофьори са дали положителен тест за алкохол, а 2 - за наркотични вещества

1956
Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират двама, петима са отказали тестване, съобщиха от полицията. 

13 472 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 14 920 водачи и пътници. Съставени са 3784 фиша и 300 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)