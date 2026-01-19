Андрей Новаков е вносител и преговарящ по нов европейски финансов план за над 780 млрд. евро

Андрей Новаков е сред тримата докладчици на Европейския парламент по новия регламент за Европейския фонд за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, селски райони, рибарство и морска политика, просперитет и сигурност за периода 2028–2034 г.

На 19-и януари 2026 г., понеделник, в ЕП в Страсбург, евродепутатите ще обсъдят предложенията за обединяване на регионалните, земеделските и други фондове в национални „пакети", обединени в т.нар. национални и регионални партньорски планове, с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито (Кохезия и реформи) и комисарите Пиотр Серафин (Бюджет) и Кристоф Хансен (Земеделие).

Предложението, внесено от Комисията на 16 юли 2025 г. като част от Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г., е съвместна отговорност на комисиите по бюджети, земеделие и регионално развитие. Докладчиците, които водят работата на Европейския парламент по предложението, са Карло Реслер (ЕПП, Хърватия – BUDG), Андрей Новаков (ЕПП, България – REGI) и Елси Катайнен (Renew, Финландия – AGRI).

Регламентът е част от мащабния пакет за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и ще определи правилата за разпределянето на над 780 милиарда евро европейски средства за всички държави членки след 2027 г.

Фактът, че българин е избран за докладчик по един от ключовите финансови инструменти на ЕС, е ясен знак за високото доверие, което Андрей Новаков е изградил в Европейския парламент, както и за активната роля на България в оформянето на бъдещата кохезионна и регионална политика на Съюза.

Като активен член на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, Андрей Новаков последователно работи по темите, свързани с кохезионната политика и развитието на регионите. По думите му в новия модел, що се отнася до България, се предвижда значително по-силна роля за регионите и общините, така че проектите да отразяват реалните нужди на хората на терен. Обсъжда се и по-голям дял от средствата да бъде насочен към селските райони – особено важно за България с оглед на предизвикателствата, свързани с обезлюдяването.

„Средствата ще бъдат насочени към повишаване на стандарта на живот, достъпа до здравеопазване и по-добрата свързаност между градовете и селата. Все по-често виждаме семейства, които избират да живеят в по-малки населени места, затова е важно развитието на градските и селските райони да се разглежда като взаимно свързано", посочва Новаков.

Той подчертава и ролята на кметовете и местните власти, както и значението да разполагат с ясна информация за общия бюджет от 22,3 млрд. евро, от които:

19,5 млрд. евро са предвидени за селскостопанска политика, развитие на селските райони, кохезионна политика, мерки за миграция, сигурност и граничен контрол;

над 8 млрд. евро – за по-слабо развитите региони;

почти 2 млрд. евро – за Социалния климатичен фонд;

близо 1 млрд. евро – за миграция, сигурност и вътрешни работи;

около 733 млн. евро – за трансгранично сътрудничество.

В предстоящата работа по новия модел на финансиране ключовата разлика е, че в изготвянето на доклада ще участват не само членовете на Комисията по регионално развитие, но и представители на комисиите по бюджети и по земеделие, което ще позволи по-цялостен и координиран подход към бъдещото европейско финансиране.

Ролята на докладчиците е ключова – те водят преговорите от името на Европейския парламент, подготвят доклада по законодателното предложение и защитават интересите на регионите, местните общности и държавите членки в процеса на договаряне на новия европейски бюджет и в преговорите със Съвета на Европейския съюз.

Очаква се новият модел на финансиране да постави силен акцент върху запазването на целевото финансиране за селските и най-нуждаещите се региони, както и върху ефективния контрол върху разходването на средствата, така че те да носят реална европейска добавена стойност.

Работата по регламента ще продължи през 2026 г. и 2027 г., като Европейският парламент подготвя и междинен доклад по преговорите за многогодишния бюджет, който се очаква да бъде гласуван през май 2026 г.