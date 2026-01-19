ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Весела Лечева: За първи път България ще има толков...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22120096 www.24chasa.bg

Вижте какво се случва в президентството преди обръщението на Румен Радев

11128
Президентският секретар Димитър Стоянов влива в сградата след среща навън. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

В 19 часа президентът Румен Радев ще направи обръщение към народа. Като очакванията са той да обяви, че подава оставка от поста на държавен глава и ще участва на предсрочните парламентарни избори.

Фоторепортер на "24 часа" проследи какво се случва в президентството в часовете преди дългоочакваното изявление на Румен Радев. В задния двор на президентството са паркирани автомобилите на НСО, които обслужват държавния глава. Но доста необичайно багажниците им са отворени и в тях се товари нещо.

Секретарят по отбрана Димитър Стоянов пък бе единственият, който бе забелязан да влиза в сградата, носейки папка с документи. Преди дни Стоянов, който от години е най-близкият сътрудник на Румен Радев, публикува видеоклип с призиви към държавния глава да направи партия и да участва в предсрочните избори.

Необичайно автомобилите на НСО в задния двор на президентството са с отворени багажници. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Необичайно автомобилите на НСО в задния двор на президентството са с отворени багажници. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Туристи се снимат с гвардейците пред парадния вход. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Туристи се снимат с гвардейците пред парадния вход. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Президентският секретар Димитър Стоянов влива в сградата след среща навън. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Необичайно автомобилите на НСО в задния двор на президентството са с отворени багажници. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Туристи се снимат с гвардейците пред парадния вход. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)