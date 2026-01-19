Вижте какво се случва в президентството преди обръщението на Румен Радев

В 19 часа президентът Румен Радев ще направи обръщение към народа. Като очакванията са той да обяви, че подава оставка от поста на държавен глава и ще участва на предсрочните парламентарни избори.

Фоторепортер на "24 часа" проследи какво се случва в президентството в часовете преди дългоочакваното изявление на Румен Радев. В задния двор на президентството са паркирани автомобилите на НСО, които обслужват държавния глава. Но доста необичайно багажниците им са отворени и в тях се товари нещо.