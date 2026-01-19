ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сарафов награди прокурорката, поддържала обвинението срещу Начо за смъртта на Ферарио Спасов

Дима Максимова

Шефът на Апелативна прокуратура Велико Търново връчи плакета на Антоанета Чакърова

На тържествено заседание на 19.01.2026 г. и. ф. административният ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново Светослав Калчев връчи на прокурор Антоанета Чакърова отличие Знак (плакет) „Прокуратура на република България".

Поощрението й е присъдено със Заповед от 07.01.2026 г. на и. ф. Главния прокурор Борислав Сарафов – за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения по делото за смъртта на Ферарио Спасов в  Апелативен съд – Велико Търново. По него награденият прокурор Антоанета Чакърова представлява държавата и поддържа обвинението срещу Начо Пантелеев, който на 11.11.2023 г. причини в катастрофа смъртта на известния футболен треньор Ферарио Спасов. Миналата година Върховният съд потвърди присъдата на Апелативния съд и виновния шофьор вече излежава 9 години в затвора.

Прокурор Антоанета Чакърова е завършила Юридическия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски". Има над 32 години стаж като прокурор. В продължение на 12 години е била ръководител на Районна прокуратура – В. Търново, след това 4 години прокурор в Окръжна прокуратура – В. Търново, а от 2014 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – В. Търново.

Прокурорите от Апелативна прокуратура – В. Търново поздравиха колегата си Антоанета Чакърова и ѝ пожелаха здраве и успехи.

