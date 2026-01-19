Сарафов награди прокурорката, поддържала обвинението срещу Начо за смъртта на Ферарио Спасов

На тържествено заседание на 19.01.2026 г. и. ф. административният ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново Светослав Калчев връчи на прокурор Антоанета Чакърова отличие Знак (плакет) „Прокуратура на република България".

Поощрението й е присъдено със Заповед от 07.01.2026 г. на и. ф. Главния прокурор Борислав Сарафов – за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения по делото за смъртта на Ферарио Спасов в Апелативен съд – Велико Търново. По него награденият прокурор Антоанета Чакърова представлява държавата и поддържа обвинението срещу Начо Пантелеев, който на 11.11.2023 г. причини в катастрофа смъртта на известния футболен треньор Ферарио Спасов. Миналата година Върховният съд потвърди присъдата на Апелативния съд и виновния шофьор вече излежава 9 години в затвора.

Прокурор Антоанета Чакърова е завършила Юридическия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски". Има над 32 години стаж като прокурор. В продължение на 12 години е била ръководител на Районна прокуратура – В. Търново, след това 4 години прокурор в Окръжна прокуратура – В. Търново, а от 2014 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – В. Търново.

Прокурорите от Апелативна прокуратура – В. Търново поздравиха колегата си Антоанета Чакърова и ѝ пожелаха здраве и успехи.