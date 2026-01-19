ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рая Назарян: Няма страх у ГЕРБ от появата на нов политически субект

2408
Рая Назарян. СНИМКА: Николай Литов

Защо да е проблем, ако обяви партия, това е демокрацията, всеки може да участва, коментира преди заседанието на правната комисия председателят на Народното събрание Рая Назарян (ГЕРБ-СДС) във връзка с обявеното тази вечер обръщение към българския народ на президента Румен Радев. Той има правото да го направи, да си носи отговорността, подчерта тя.

Няма страх у ГЕРБ от появата на нов политически субект, отговори на въпрос Назарян. Това е нормалната политическа ситуация -  да има проекти с идеи, да печелят с убеждения, с аргументи. По думите ѝ президентът може да прекрати мандата си, ако вземе такова решение.

Очакваме го всички, не мога да гадая, допълни още Рая Назарян. Нека да видим, това е негово правомощие, какво ще обяви, може и да е в другата посока, твърде дълго гадаем, посочи тя, цитирана от БТА. 

На въпрос възможни ли са съвместни действия между ГЕРБ и евентуална президентска формация, тя отговори -  ще видим и тогава ще коментираме.

 

 

 

 

