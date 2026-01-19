ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мбапе: Трябва да защитаваме Винисус

Хванаха в Добрич със задигнат парфюм сериен крадец от Видинско

Дияна Райнова

Снимка: СНИМКА: 24 часа

Хванаха в Добрич със задигнат парфюм сериен крадец от Видинско, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 18 януари в 18 ч. е получен сигнал на тел. 112 за извършена кражба на парфюм от магазин за парфюмерия и козметика в центъра на Добрич. Установен е извършителят - 44 годишен мъж от видинското село Върбово, известен на МВР.

Той прави самопризнания за извършената кражба, както и за друга кражба в магазин от търговска верига пак н центъра на града. Образувано е досъдебно производство. Лицето е задържано в Първо районно управление на МВР в Добрич.

