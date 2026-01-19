Удължават грипната ваканция във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Грипната епидемия във Варна и областта да бъде удължена до 26 януари включително, това реши на днешното си заседание областната комисия за борба с грипа.

Предложението трябва да бъде одобрено от министерството на здравеопазването.

Грипна епидемия в област Варна вече бе обявена за периода от 14 януари до 20 януари включително, с което се въведоха временни противоепидемични мерки.

Те включват преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата.

В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.