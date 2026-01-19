ДПС-Ново начало за Радев: Завалията

"Така ли е направил завалията?". С тези думи зам.-шефът на парламентарната група на ДПС-Ново начало Хамид Хамид отговори на въпроса какви са очакванията на партията му от предстоящото в 19 ч. изявление на президента Румен Радев пред нацията.

Предполага се, че Радев ще подаде оставка от поста си и ще обяви дългоочаквания си политически проект, за който от месеци се загатва. След оставката на кабинета на Росен Желязков и по време на консултациите на партиите с президента, той неведнъж бе призован да "скочи" в политиката.

След краткия си коментар пред медиите, Хамид влезе в залата, където се събра правната комисия и се заговори с колегите си Артен Анисова и Станислав Анастасов. Още няколко пъти пред тях той повтори "завалията" и тримата започнаха да се смеят.

"Не съм аз вашият човек", коментира по-рано лично Анастасов, докато се чакаше старта на поредното извънредно заседание на правната комисия за промените в Изборния кодекс.

"Не мога да коментирам нещо, което не е станало. Все още имаме един нероден Петко", заяви Александър Рашев от ИТН. Според него президентът трябва да спазва безпристрастна позиция.

"Тази тема се коментира от месеци насам, още нищо не се е случило. Не ни е ясно каква ще е партията на президента - лява ли ще е, дясна ли ще е. Нека да видим и тогава ще коментираме", добави той.

"Ще има още една партия, ще отпаднат две - МЕЧ, "Величие". Нищо фатално няма да стане, за нас специално. Няма да ни повлияе", коментира Бранимир Балачев от ГЕРБ.

"Нека да я видим първо, каква ще е партията. Радев си е Радев, но в момента е президент и като такъв, може да говори всичко. Като заеме някаква позиция в политическия спектър, тогава може да коментираме", каза той.

Зам.-шефката на НС от "Величие" Юлиана Матеева пък заяви, че от партията ѝ отдавна са заявили, че чакат Радев да се включи със свой проект и имат готовност да работят заедно.