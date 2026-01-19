Увеличава се броят на болните от грип и остри респираторни заболявания в Русенско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Русенско се увеличава броят на болните от грип и остри респираторни заболявания. Това съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция в Русе доц. д-р Александър Парашкевов.

Данните показват, че заболяемостта в региона през изминалата седмица е 189,7 на 10 000 души, като през предходната тя е била 150,76 на 10 000 души.

„Наблюдава се леко повишение, но все още сме далече от границата за обявяване на епидемия", коментира доц. Парашкевов.

Най-висока е заболяемостта при децата на възраст между пет и 14 години. Повишение се наблюдава и в останалите възрастови групи, докато при хората над 65 години са отчетени по-ниски стойности спрямо предходната седмица.