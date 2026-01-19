Задържаха мъж, заканил се на жена си, че ще убие сина им и след това нея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража мъж, заканил се с убийство на съпругата си.

К.П. е привлечен към наказателна отговорност за това, че 15.01.2026 г. около 20,00 часа в апартамент в ж.к. „Дружба" в гр. София, обвиняемият се заканил с убийство на Н.П. докато държал нож ѝ казал, че ще отиде да убие сина им, след което ще се върне за нея и после ще се предаде в полицията. Заканването възбудило у жената основателен страх за осъществяването му, съобщават от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". К.П. беше задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на Софийски районен съд е наложил на К.П. „задържане под стража".

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.