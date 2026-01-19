Към момента уличната мрежа на територията на община Шумен е проходима. Продължават дейностите по обезопасяване на улиците и общинските пътища при зимни условия, извършвани от екипите на Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ и фирмата по зимно поддържане.

От 3:00 часа тази сутрин на терен са работили 4 машини в града и 2 в селата. Само днес за обработката на уличната мрежа са използвани над 5 тона сол. Дейностите се извършват по утвърден график и в съответствие със стандартите за зимно поддържане.

През почивните дни – събота и неделя – по улиците на Шумен са работили 8 машини в града и 3 в населените места от общината. Техниката от фирмата по зимно поддържане е използвана при почистването на няколко стръмни улици, където заледяването е създало затруднения. Възникналите проблеми са отстранени своевременно и дейностите са извършени.

През последните 24 часа са получени три сигнала за заледени улици. По всички сигнали са изпратени екипи и обработката е приключена. В Кризисния център за последните 48 часа не са постъпвали сигнали за бедстващи хора или населени места, както и за необходимост от съдействие за хора на хемодиализа, родилки или други граждани.

Екипите са на 24-часов режим на дежурства. Осигурени са и допълнителни количества сол и препарати за следващите дни, съгласно направените разчети и в рамките на утвърдените бюджети.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов е разпоредил два пъти дневно да му се докладва за състоянието и проходимостта на уличната мрежа и общинските пътища.