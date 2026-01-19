ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Радев събира екипа си 2 часа преди обръщението

Румен Радев СНИМКА: Архив

Президентът Румен Радев събира хората от администрацията си в Гербовата зала на "Дондуков" 2 днес в 17 часа, съобщава OFFNews.

Срещата е насрочена само два часа преди обръщението към българския народ, за което прессекретариатът му съобщи в 14 часа днес.

На администрацията не е обявено какъв е поводът за събирането в 17 ч. Служители от президентството допуснаха, че държавният глава ще има благодари за службата, преди да обяви, че ще се яви на парламентарните избори.

Към този час спекулациите отива ли или не Радев на изборите през пролетта бушуват. Все още официално потвърждение няма.

Обръщението на президента е планирано за 19:00 ч.

