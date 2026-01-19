Румен Радев събира екипа си 2 часа преди обръщението

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Румен Радев събира хората от администрацията си в Гербовата зала на "Дондуков" 2 днес в 17 часа, съобщава OFFNews.

Срещата е насрочена само два часа преди обръщението към българския народ, за което прессекретариатът му съобщи в 14 часа днес.

На администрацията не е обявено какъв е поводът за събирането в 17 ч. Служители от президентството допуснаха, че държавният глава ще има благодари за службата, преди да обяви, че ще се яви на парламентарните избори.

Към този час спекулациите отива ли или не Радев на изборите през пролетта бушуват. Все още официално потвърждение няма.

Обръщението на президента е планирано за 19:00 ч.