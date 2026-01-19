Учени от БАН се включват в надпреварата за добив на енергия от звездите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учени от Българската академия на науките (БАН) стават част от международни усилия за развитие на енергията на бъдещето, тази „на звездите". Термоядрен синтез, в който водородни ядра се сливат и освобождават огромна енергия, без замърсяване и без опасните отпадъци, характерни за ядрените централи.

В проекта участват водещи държави като САЩ, Китай, Япония, Русия, Индия, Южна Корея и Европейския съюз.

Проектът е с подадена заявка за патент и е финансиран с 10 милиона лева от Министерството на иновациите и растежа. Българският принос е в конкретно техническо решение, което цели по-ефективен контрол и по-висока безопасност на процеса, пише bTV.

За разлика от действащите атомни централи, които работят чрез делене на уран, новият подход използва атомно обединение на водородни частици – същият механизъм, който захранва звездите.

Проектът все още е в изследователска фаза, но амбицията на екипа е България да заеме място сред държави, които участват в разработването на енергията на бъдещето.