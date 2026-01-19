Учени от БАН се включват в надпреварата за добив на енергия от звездите

Учени от Българската академия на науките (БАН) стават част от международни усилия за развитие на енергията на бъдещето, тази „на звездите". Термоядрен синтез, в който водородни ядра се сливат и освобождават огромна енергия, без замърсяване и без опасните отпадъци, характерни за ядрените централи.
В проекта участват водещи държави като САЩ, Китай, Япония, Русия, Индия, Южна Корея и Европейския съюз.
Проектът е с подадена заявка за патент и е финансиран с 10 милиона лева от Министерството на иновациите и растежа. Българският принос е в конкретно техническо решение, което цели по-ефективен контрол и по-висока безопасност на процеса, пише bTV.
За разлика от действащите атомни централи, които работят чрез делене на уран, новият подход използва атомно обединение на водородни частици – същият механизъм, който захранва звездите.
Проектът все още е в изследователска фаза, но амбицията на екипа е България да заеме място сред държави, които участват в разработването на енергията на бъдещето.