Учени от БАН се включват в надпреварата за добив на енергия от звездите

Проектът е с подадена заявка за патент и е финансиран с 10 милиона лева от Министерството на иновациите и растежа СНИМКА: Пиксабей

Учени от Българската академия на науките (БАН) стават част от международни усилия за развитие на енергията на бъдещето, тази „на звездите". Термоядрен синтез, в който водородни ядра се сливат и освобождават огромна енергия, без замърсяване и без опасните отпадъци, характерни за ядрените централи.

В проекта участват водещи държави като САЩ, Китай, Япония, Русия, Индия, Южна Корея и Европейския съюз.

Проектът е с подадена заявка за патент и е финансиран с 10 милиона лева от Министерството на иновациите и растежа. Българският принос е в конкретно техническо решение, което цели по-ефективен контрол и по-висока безопасност на процеса, пише bTV.

За разлика от действащите атомни централи, които работят чрез делене на уран, новият подход използва атомно обединение на водородни частици – същият механизъм, който захранва звездите.

Проектът все още е в изследователска фаза, но амбицията на екипа е България да заеме място сред държави, които участват в разработването на енергията на бъдещето.

