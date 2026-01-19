Ученици в Монтана научиха повече за наказателната отговорност на непълнолетни за хулигански прояви

Ученици от 10-и клас от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан" посетиха Съдебната палата в Монтана за третата си лекция по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". За тях този път тя беше свързана с детското насилие, наказателната отговорност на непълнолетните, хулиганските прояви и последиците от тях. Лектор по тези важни за младежите и обществото теми беше съдия Калин Иванов от Районен съд – Монтана.

Своята лекция съдия Иванов започна с данни от проучване, според което 80% от децата в училище са били жертва на насилие. Заедно с учениците бяха коментирани различията във физическото и психическото насилие, за откритата и пасивната агресия.

Дискутирани бяха най-честите видове агресия в училище – физическо насилие, тормоз, вандалски прояви. Заедно с младежите бяха обсъдени причините, които най-често водят до враждебност, агресия и насилие – разногласия, спорове, конфликти в социалните мрежи. Намаляването на нивото на агресивност е възможно чрез просоциално поведение и социална интеграция на всички ученици от класа. С младежите бяха коментирани и хулиганските прояви на публични места, които се изразяват в нарушаване на обществения ред и скандализират обществото.

Чрез различни примери съдия Иванов запозна младежите с наказателната отговорност, която носят непълнолетните лица, както и с различните възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, които могат да бъдат наложени по отношение на малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по реда на Наказателния кодекс (НК).

Срещата между учениците от ПГПЧЕ и съдия Иванов е пета за тази учебна година по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", която се реализира от Окръжен съд – Монтана в партньорство с Окръжна прокуратура – Монтана, Районен съд – Монтана и Районна прокуратура – Монтана.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, която се реализира от 2014 г. Програмата е носител на специалното отличие „Кристални везни на правосъдието" на Съвета на Европа за 2017 г.