Дилър влиза в затвора за 14 месеца, спипан с 2 вида наркотици в незаконна къща в Пловдив

Трябва да плати 1278,23 евро глоба

Година и 2 месеца при първоначален общ режим ще трябва да излежи 44-годишен дилър, държал два вида наркотици в незаконна жилищна постройка на ул. "Крайна" в пловдивския квартал "Столипиново". След 3 месеца зад решетките той е признал вина и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Окръжния съд в града. Тъй като това не е първото провинение на неграмотния пловдивчанин, който е осъждан и преди, не е успял да договори условно наказание.

Мъжът е бил задържан при спецакция на служители от Шесто районно управление на 15 октомври м.г. При претърсването са били открити и иззети пакетчета суха тревиста маса и кафяво прахообразно вещество. По делото е установено, че те съдържали 14,899 грама синтетичен канабиноид на стойност 446,97 лв. и 0,136 грама фентанил за 16,32 лв. Дрогата е била държана с цел разпространение.

Освен да излежи присъдата си, дилърът трябва да плати и 1278,23 евро глоба. Присъдени са му и разноските от по делото 307,70 евро.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.