Николай Неделков: Общинско почистване на цяла София ще струва скъпо на софиянци

Ако общинското дружество "Софекострой" поеме чистенето на цяла София ще струва скъпо на Столичната община и софиянци. Предвид това, че София е разделена на 9 зони тази идея, колкото и да изглежда добре, не е реалистична сега. При достатъчен капацитет може.

Това коментира директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков в "Лице в лице".

По думите му са нужни поне 200 снегорина, 50-200 сметосъбиращи коли, по три автомобила да събират едрогабаритните отпадъци, общо взето доста голям обем от техника.

"Ако общината реши да го реализира ще струва голям ресурс, както на общината, така и на софиянци. Има плюсове, има и минуси", каза той.

