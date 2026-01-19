ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роналдо спечели, "Ювентус" ще трябва да му плати б...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22121231 www.24chasa.bg

Николай Неделков: Общинско почистване на цяла София ще струва скъпо на софиянци

1964
Николай Неделков Кадър: NOVA

Ако общинското дружество "Софекострой" поеме чистенето на цяла София ще струва скъпо на Столичната община и софиянци. Предвид това, че София е разделена на 9 зони тази идея, колкото и да изглежда добре, не е реалистична сега. При достатъчен капацитет може. 

Това коментира директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков в "Лице в лице". 

По думите му са нужни поне 200 снегорина,  50-200 сметосъбиращи коли, по три автомобила да събират едрогабаритните отпадъци, общо взето доста голям обем от техника. 

"Ако общината реши да го реализира ще струва голям ресурс, както на общината, така и на софиянци. Има плюсове, има и минуси", каза той. 

Очаквайте подробности! 

 

Николай Неделков Кадър: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)