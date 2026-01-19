Проверяват сигнал за измряла риба, горчива вода и задушлива миризма в предприятие в Карловско

Тестваните на място проби отговарят на изискванията, ще бъдат изпратени в лаборатория

Сигнал за "огромно количество умряла риба" в предприятие за преработка на риба и рибовъдна база в карловското село Войнягово е постъпил в Басейнова дирекция. В него се казва още, че водата е с горчив вкус, а във въздуха в халето се нови задушлива миризма. Информацията е предадена и към полиция, пожарна, дежурен в общината и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Стопанството се захранва от водоизточник Гьопсата, а водата след стопанството отива в река Стряма, съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда.

Специалисти от Регионална лаборатория – Пловдив са се включили незабавно в назначената проверка на място съвместно с експерти от Басейнова дирекция и РИОСВ. При обхода е установено голямо количество умряла риба във всички басейни на предприятието.

Взета е проба от повърхностни води на входа на стопанството, от канал Гьопсата. Измерените полеви характеристики на място - температура, активна реакция, разтворен кислород и електропроводимост, отговарят на изискванията. Предстои при последващия анализ да се направят изпитвания за съдържание на неразтворени вещества, биологична и химична потребност от кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, хлориди и пестициди.

Взета е и проба отпадъчна вода от пункта за собствен мониторинг на предприятието, преди заустването на отпадъчните води в р. Стряма. И в този пункт полевите характеристики отговарят на изискванията. Отпадъчните води също ще бъдат изпитани в лаборатория.

Резултатите от изпитванията ще бъдат своевременно предоставени към компетентните органи.