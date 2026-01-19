ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роналдо спечели, "Ювентус" ще трябва да му плати б...

Монсеньор Станев към католиците: Не ми носете подаръци, дайте ги на децата в нужда!

24 часа Пловдив онлайн

Оставил съм се в ръцете на Господа. Бог знае по-добре от нас къде и как можем да бъдем полезни, каза новият епископ Румен Станев. Снимка: Радко Паунов

Новият предводител на Софийско–Пловдивския диоцез встъпва официално на 7 февруари с тържествена литургия в храма "Свети Лудвиг"

Да не му носят лични подаръци на тържествената света литургия на 7 февруари в катедралния храм "Свети Лудвиг" в Пловдив призова богомолците монсеньор Румен Станев. Тогава новият епископ ще встъпи официално в длъжност начело на Софийско–Пловдивската епархия. Миналата седмица папският нунций Лучано Суриани прочете писмото на Светия отец, с който Станев е избран за предстоятел на католическата епархия.

"Бих искал сърдечно да Ви помоля да не ми поднасяте лични подаръци. Ако някой желае да изрази своята близост и подкрепа, нека заедно да зарадваме деца в нужда. В този ден ще бъде поставена кутия за събиране на дарения в подкрепа на фондация „Творци на надеждата", чрез която можем да споделим радост, надежда и грижа с най-малките и уязвимите", призова монсеньор Станев.

Той благодари от сърце на хората за тяхната доброта и за това, че превръщат този важен момент от живота на католическата църква в конкретен жест на любов и солидарност.

"Рядко са хората като вас с такава почтеност", пишат му и католици, и православни под неговия пост.

Оставил съм се в ръцете на Господа. Бог знае по-добре от нас къде и как можем да бъдем полезни, каза новият епископ Румен Станев.

