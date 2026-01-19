ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роналдо спечели, "Ювентус" ще трябва да му плати б...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22121554 www.24chasa.bg

Десислава Радева смени снимката си, сравняват я с Мелания Тръмп

17484
Десислава Радева вече има нова профилна снимка във фейсбук.

По-малко от два часа преди президентът Румен Радев да направи своето обръщение към нацията, съпругата му Десислава смени профилната си снимка във фейсбук.

На кадъра тя позира с поглед, гледащ замечтано напред, към бъдещето. Облечена е в бледолилава риза, а на врата си има перли.

Само половин час след публикуването, снимката беше събрала над 670 харесвания, а повечето от коментарите бяха изказване на възхищение от първата дама. Много от коментарите обаче бяха и за очакваното изказване на президента и му пожелаваха успех с бъдещ политически проект. А някои направиха и аналогия с визията и стила на предизборните снимки на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Десислава Радева вече има нова профилна снимка във фейсбук.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)