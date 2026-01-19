Десислава Радева смени снимката си, сравняват я с Мелания Тръмп

По-малко от два часа преди президентът Румен Радев да направи своето обръщение към нацията, съпругата му Десислава смени профилната си снимка във фейсбук.

На кадъра тя позира с поглед, гледащ замечтано напред, към бъдещето. Облечена е в бледолилава риза, а на врата си има перли.

Само половин час след публикуването, снимката беше събрала над 670 харесвания, а повечето от коментарите бяха изказване на възхищение от първата дама. Много от коментарите обаче бяха и за очакваното изказване на президента и му пожелаваха успех с бъдещ политически проект. А някои направиха и аналогия с визията и стила на предизборните снимки на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.