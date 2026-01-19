Кметът на Разлог с награда от министър Атанас Запрянов за съхраняване на военната история

Кметът на Разлог Красимир Герчев получи награда от министъра на отбраната Атанас Запрянов, като признание за приноса на Общината към съхранението на военноисторическото наследство. Днес Красимир Герчев бе удостоен с Грамота и възпоменателен медал „140 години от Сръбско-българската война". Отличията бяха връчени от подполковник Петър Митев – началник на Военно окръжие II степен – Благоевград.

Наградата се присъжда за активна дейност и постигнати високи резултати в съхранението на военноисторическото наследство на Република България през 2025 г., както и за устойчиви постижения в проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военни паметници.



