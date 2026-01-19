Оставиха в ареста турчин, опитал да прекара контрабанда за 150 000 евро през „Капитан Андреево"

Окръжният съд в Хасково определи мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо турски гражданин, направил опит за контрабанда на стоки за търговски цели за близо 150 000 евро от Турция у нас през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево". Мурат Качар (57 г.) направил опит до осуети проверката на пункта на 15 август миналата година и избягал преди тя да е приключила, съобщиха от държавното обвинение на делото. В автобуса, който Качар управлявал, митничарите открили недекларирани по надлежния ред голямо количество дрехи и парфюми.

Той е бил обявен за издирване и е задържан при влизането му у нас на 16 януари, пише БТА.

Според съда е налице опасност от укриване на обвиняемия, имайки предвид тежестта на извършеното престъпно деяние, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от три до 10 години и санкция в размер от 20 000 лева до 100 000 лева. Освен това задържаният е чужд гражданин, няма адрес на територията в България и никаква обвързаност със страната ни, а професията, която той изпълнява е свързана с непрекъснато преминаване на границата.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.