Искат строително разрешение за удължаване на пистата на Летище Горна Оряховица

За издаване на строително разрешение днес официално в Общината беше внесен проектът за удължаване на пистата за излитане и кацане на Летище – Горна Оряховица.

Двуседмичен е срокът за разглеждане и одобряване на проекта. След това, ако всичко е изрядно, в рамките на 7 дена главният архитект ще издаде разрешението за строеж. Това съобщи във фейсбук кметът на града Николай Рашков.

Удължаването на пистата, така че да е в състояние да приема различни по големина самолети, е част от генералния план за развитие на летището. Това е и една от стъпките, предприети за пускане в действие на пътническия терминал, за което Община Горна Оряховица активно съдейства на новия концесионер, посочва кметът.

Още през март 2024 г., с решение на ОбС – Горна Оряховица бяха прехвърлени 16 дка на Министерство на транспорта и съобщенията, гранични на аеропорта. Държавата от своя страна предостави терените на летището, за да може да се осъществи удължаването на пистата.

2450 метра е дължината на летищната писта в момента. Целта е съоръжението за излитане, кацане и рулиране да достигне 3060 м, като проектът предвижда и разширение за обратен завой. Съгласно нормативните изисквания ще бъдат обособени и странични ивици за безопасност.

Преди да бъде внесен в Общината, проектът е съгласуван по надлежен ред с имащите отношение институции.

След края на строителството пистата ще стане третата по дължина у нас. Пистата на софийското летище е 3600 м, а на това в Бургас – 3200 метра.

Летище Горна Оряховица е единственото с международен статут в Централна Северна България и петото международно у нас, след летищата на София, Пловдив, Варна и Бургас. До момента обаче се използва предимно от карго самолети за превоз на малки и средни разстояния.

За да заработи пътническият терминал и в Горна Оряховица отново да се посрещат и изпращат граждански полети, летището трябва да отговори на редица условия. Сред тях е и наличието на лицензиран персонал.

В тази връзка, на 14 и 15 януари авиоексперти и мениджъри проведоха събеседвания с близо 100 преминали до този кръг кандидати за позиции по авиационна сигурност на Летище – Горна Оряховица. След финален подбор одобрените ще започнат няколкомесечни обучителни курсове.

"Рано е да се ангажираме с дата, но целта е след около година и половина да са налице писта, персонал, оборудване и всичко необходимо, за да отпаднат ограниченията за граждански полети", обобщи кметът.