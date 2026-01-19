ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Радев си тръгна от президентството с ескорт ...

Външно: Изказваме съболезнования за загиналите в жп катастрофата в Испания

Външно министерство. СНИМКА: АРХИВ

Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите, посочиха от Министерството на външните работи (МВнР) в публикация в платформата „Екс“ след железопътната катастрофа в Испания, при която загинаха над 30 души.

Дълбоко натъжени сме от трагичната железопътна катастрофа в Южна Испания, която доведе до голяма загуба на човешки животи, посочиха от министерството.

„Надяваме се за бързо възстановяване на ранените. Нашите мисли и молитви са с испанския народ“, казаха още от МВнР.

Най-малко 39 души загинаха в Южна Испания, след като два влака се сблъскаха снощи - една от най-тежките железопътни катастрофи в Европа през последните 80 години.

Влаковете са се ударили, след като единият е дерайлирал, близо до Адамус в провинция Кордоба, автономна област Андалусия. Трагедията се е случила около 19:40 ч. (20:40 ч. българско време) вчера. Според службите за спешна помощ 122 души са ранени, 48 от които все още са в болница, а 12 са в интензивно отделение.

От МВнР посочиха по-рано днес, че към момента в посолството на България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа.

