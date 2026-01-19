За периода 12.01 – 18.01.2026 г. общата заболяемост от грип и ОРЗ за област Габрово, оценена чрез системата за сентинелно наблюдение, е 272,79 на 10 000 души население спрямо 153,03 на 10 000 души население за периода 05.01 – 11.01.2026 г. (за страната – 145,29 на 10 000 души население). На база събраните данни област Габрово е в предепидемична обстановка, посочват от РЗИ.

За периода 05.01.2026- 18.01.2026 г. са изпратени 29 броя проби в Националната референтна лаборатория по Грип и остри респираторни заболявания към Националния център по заразни и паразитни болести, в 38 % – 11 проби са доказани грипен вирус А ( А/H3N2).