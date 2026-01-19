Румен Радев обяви, че вече няма да е президент (Видео)

"Днес за последен път се обръщам към вас като президент. Бих желал на първо място да поискам прошка - времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението."

Това заяви президентът Румен Радев в извънредно обръщение към нацията. Избра да го направи на датата, на която преди 4 г. положи клетва за втория си мандат заедно с вицепрезидента Илияна Йотова.

Във вторник той ще депозира оставката си като държавен глава пред Конституционния съд. Поста му ще поеме вицепрезидентът Илияна Йотова, която беше на първи ред по време на изявлението.

"Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава. Искам да ѝ благодаря за подкрепата през всички тези девет години", каза за нея Радев.

За тези 9 години президент и вицепрезидент доказахме, че можем да работим ефективно в синхрон, когато имаме цел. И съм убеден, че Йотова ще бъде достоен президент, заяви Радев.

Да чуят думите на Радев в Гербовата зала на президентството се събраха около 25 души от екипа му на "Дондуков" 2, основно съветници и секретари, които започнаха да пристигат 15-ина минути преди началото на изявлението в 19 часа. За тях имаше предварително подготвени места с табелки с имената им. А на първия ред седна съпругата на държавния глава Десислава Радева. Радев излезе с нито секунда закъснение - точно в 19 часа, застана на трибуната и започна словото си, което продължи близо 12 минути. Пред него вървеше вицепрезидентът. Сред хората в залата бяха Димитър Стоянов, Гълъб Донев, Александър Пулев, Явор Гечев, Христо Алексиев, Иванка Иванова, Силва Дюкенджиева.

"Гласувахте ми доверие да работя за България на поста президент. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи - атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести от 2020 и 2025 г.", започна Радев. И напомни, че обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначава служебно правителство.

Той поиска прошка от българите, благодари за търпението и призна, че отчита грешки и че има неща, които не е успял да свърши. "Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за това мое решение", каза Радев.

Отчете какво се е случило през последните девет години - България приключи евроинтеграцията си, като влезе в Шенген и еврозоната. И попита защо постигането на тези цели не е донесло стабилност и удовлетворение, защо спада избирателната активност, хората не вярват на медиите и съдебната система, има големи протести.

"Отговорът е в порочния управленски модел. Той има външните белези на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията. Политиката се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание, говорят от името на правителството в присъствието на премиера, заграбват партии, банки, бизнеси и медии, използват властта като бъркалка срещу своите политически опоненти. В този модел дискредитирани политици, дамгосани като корупционери на международно ниво, и техни ортаци търгуват с националния интерес, за да си заработят индулгенция. В името на своето политическо бъдеще някои политици поставят на карта мирния живот на българите в условията на опасна война в близост до нашите граници, посягат дори на гражданския и етническия мир, който ние с вас ще съхраним въпреки техните провокации", продължи Румен Радев.

После продължи с критики за промените в конституцията.

"Служебното правителство вече не е надежден гарант за честни избори. Окончателният разрив между българите и политическата класа настъпи с отказа на Народното събрание да проведе референдум за датата на въвеждане на единната европейска валута", категоричен бе Радев.

"В края на миналата година нова протестна вълна помете правителството. Тя роди широк обществен консенсус срещу мафията, който трябва да бъде материализиран на предстоящите парламентарни избори. Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията. Две трети вече не гласуват и е нужен нов обществен договор", продължи той.

Обясни, че демокрацията в опасност и зависи от всеки гражданин.

"Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще. На есенните протести младите българи заявиха ясно, че не желаят да напускат България. Това е преломен момент в психологията на народа. Време е да сложим край на примирението, безразличието и спасяванията поединично. Да загърбим разделенията, които ни закотвят в миналото. Единението на площада показват пътя напред", продължи той.

Радев благодари на всички честни хора, чиито ръкостискания му вдъхнали сили, на тези "от жълтите павета", студентите, които срещал из университетските зали, на хилядите, които виждал в снеговете на Шипка всяка година, на хилядите патриоти зад граница. Сред благодарностите Радев отдели специално внимание на съпругата си Десислава, която понесла всички несгоди. Моята най-силна опора и в добрите, и в най-трудните моменти, каза той.

След това благодари и на вицепрезидента Илияна Йотова, която ще довърши мандата му.

"Предстои ни битката за бъдещето на отечеството. Вярвам, ще ще я видим с всички вас - достойните, вдъхновените и непримиримите. Готови сме, можем и ще успеем", завърши Радев. С тези думи приключи и новогодишното му обръщение.

Екипът му посрещна края на словото му с аплодисменти, след което го последва в гербовата зала. Илияна Йотова СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ Гълъб Донев и Димитър Стоянов СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Датата навярно не е случайна - на 19 януари българските президенти полагат клетва. Днес се навършват точно 9 години от встъпването в длъжност на Радев.