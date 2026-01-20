Кой е пипал по кабела в шахтата, убил 16-годишния Людмил? 5 години по-късно - трима, но неизвестни

Категорично било установено, че проводникът образувал пружиниращата витка с остатъчно динамично напрежение

По разследването били извършени над 10 експертизи, открити били и грешки по трасето на тока, но те не били причина за смъртта на момчето

Трима неизвестни мъже отварят капака на шахта на столичния бул. “Иван Евстатиев Гешов” на 2 февруари 2021 г. Бъркат нещо във вътрешността ѝ, после връщат капака на мястото му. На пръв поглед рутинно действие, което може да бъде видяно почти всекидневно по улиците не само на София, но и на всеки друг град.

12 дни по-късно обаче, на 14 февруари 2021 г., неделя, едно 16-годишно момче случайно стъпва на шахтата, докато чака на червен светофар, за да пресече булеварда. То е заедно с баща си. Неочаквано се свлича на земята, покосено от токов удар. Въпреки бързата реакция на Спешна помощ, дошла за три минути, малко по-късно Людмил умира в реанимацията на Военномедицинска академия, която се намира на метри от мястото. В района, където става трагедията, се намират едни най-големите столични болници, затова и булевардът е изключително оживен, има и спирка на автобуси и тролеи.

Пет години по-късно виновни за смъртта на Людмил няма, въпреки че в дните след нещастието държавните и местните власти се надпреварват да обещават, че случаят няма да бъде забравен, че виновниците ще бъдат открити и наказани. А в квартал “Факултета”, откъдето е Людмил, има протести.

С постановление от 4 март 2025 г. наблюдаващият прокурор от Софийската градска прокурататура спира производството поради неразкриване на извършителя на престъплението.

“Издирването му е възложено на органите на МВР съобразно тяхната законова компетентност”, отговориха от СГП на запитване на “24 часа”.

Преписи от постановлението за спиране били връчени на бащата на Людмил - Снежин Митков, и неговия повереник. Постановлението не е обжалвано, допълниха от държавното обвинени.

Оттам увериха, че до 4 март м.г. по делото се провеждало интензивно разследване и досъдебното производство не е било спирано. Какво е свършено по него?

В хода на разследването имало три огледа на местопроизшествието, оглед на трупа и аутопсия, разпитани били и много свидетели, приобщени били видеозаписи. Направени били близо 10 експертизи - съдебно-медицинска експертиза на труп, химическа и токсикологична, техническа, съдебно-електротехническа, три видеотехнически, видеотехническа и идентификационна, техническа на записи от тел. 112 и компютърно-техническа.

Приложени били множество справки и копия на документи.

Било установено, че смъртта на Людмил е настъпила в резултат на поразяване на тялото му с електричество.

За това и разследването обхванало целия процес по изграждането на трасето през 2011 г., извършените впоследствие ремонти до 14 февруари 2021 г., включително и реконструкцията на пространството в района през 2019 г.

Разследващите установили, че както при първоначалното изграждане на трасето за електрозахранване, така и при възстановяването на електрическата връзка в отсечката от шахтата до намиращ се в района павилион след извършената през 2019 г. реконструкция в района били допуснати нарушения. Те обаче не кореспондирали с причината за настъпване на инцидента и между тях и смъртта на момчето нямало пряка и непрекъсната причинно-следствена връзка.

От доказателствата и данните по делото безспорно било установено, че смъртта на Людмил е настъпила поради поставянето на проводника във вътрешността на шахтата по начин, по който той образувал пружиниращата витка с остатъчно динамично напрежение към металната рамка на шахтата.

То позволявало проводникът да достигне и да опре до рамката. С поставянето на капака на шахтата върху рамката пък е настъпило притискане на проводника между рамката на шахтата и металния обков на долната страна на капака и приплескване на проводника в областта на пружиниращата витка, казват експертите.

Според тях така е била проявена небрежност, намираща се в пряка и непрекъсната връзка със смъртта на Людмил.

Кой обаче е проявил тази небрежност, довела до смъртта на едно дете?

Доказателствата, събрани и чрез видеонаблюдение, разкрили, че на 2 февруари трима с неустановена самоличност отворили капака на шахтата. Извършили някакви дейности вътре, които обаче така и не стават ясни, после го върнали на мястото.

“Няма други доказателства и данни за лица, които са имали досег до намиращия се в шахтата кабел и да са извършвали дейности, свързани с позицията му във вътрешността на шахтата или с притискането и приплескването на кабела между рамката на шахтата и капака”, обясниха от прокуратурата.

Че някакви мъже с работни гащеризони са бъркали в шахтата в дните преди трагедията, разказваха още тогава. Гащеризоните обаче нямали обозначения и до днес никой не знае кои са.

Не е ясно кой и защо ги е пратил да бъркат в шахтата. За кабела се разбра, че захранва с електричество павилион за ядки в двора на болница “Св. Иван Рилски”. Самият той бе незаконен и дори имаше писма от Столичната община до район “Триадица” с искане за премахването му.

Прекарването на ток до него станало след издаването на служебна бележка, подписана със запетая от главния архитект на “Триадица” Иван Шишков. Подпис със запетая означава, че главният архитект не е подписал лично документа, а е направено от негов заместник.

Макар и тя да нямала правна стойност, послужила за основание електроразпределителното дружество ЧЕЗ да сключи договор с търговеца през 2011 г., а след това и през 2016 г., когато павилионът сменя собствеността си и го придобива варненската фирма “Дениа 2016”.

Шахтата е построена заедно с изграждането на булеварда. По предназначение трябвало да съдържа само кабелите за светофарите. Впоследствие се приело там да минават и тези на телекомуникационни оператори. Булевардът бил ремонтиран през 2019 г. и били открити незаконни кабели, които водели до павилиона. Веднага били премахнати, но не е ясно кога са върнати.

Електроразпределителното дружество също не носи отговорност, тъй като по Закона за енергетиката то стопанисва мрежата до електромера. Електромерът пък се намира от другата страна на булевард “Академик Иван Гешов”. След сключването на договор търговецът сам трябва да прокара кабела и да организира подаването на ток до обекта.

Людмил се оказва до шахтата случайно. В деня на трагедията - 14 февруари 2021 г., с баща си чистили магазин в района на бул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов”.

“Момчето беше пред мен, прибирахме се. Имаше затрупани две шахти, от които не се виждаше, че излизат кабели. Детето падна на колене и после по лице. Каза: “Татко, татко”. Това бяха последните му думи. Отидох, за да видя какво му се е случило. Когато започнах да го дърпам, и мен ме удари ток. Той нямаше никакви болести, беше много здрав”, разказа бащата Людмил след трагедията. Той започнал да прави сърдечен масаж на детето си, случайни минувачи също помагали. Линейката дошла за 3 минути, но Людмил вече бил мъртъв.